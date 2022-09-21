SELİN ERBERK GURDİKYAN KİMDİR?

2022 Miss Turkey 8 numarada yarışacak olan Selin Erberk Gurdikyan 1.78 boyundadır. Selin Erberk, Florida Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisidir. 23 yaşındaki Gurdikyan aynı zamanda Miss Turkey 1983 Güzeli Neşe Erberk'in kızıdır. Miss Europe 1984 birincisi de olan Avrupa Güzeli Neşe Erberk, bir dönem evli kaldığı Ayk Gurdikyan'dan; Alin, Selin ve Lara adlı üçüz kızları dünyaya gelmiştir.