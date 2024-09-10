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        Haberler Dünyadan Selena Gomez: Kendi çocuğumu taşıyamayacağım - Magazin haberleri

        Selena Gomez: Kendi çocuğumu taşıyamayacağım

        Selena Gomez, sağlık sorunları nedeniyle kendi bebeğini taşıyamayacağını ilk kez açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 13:44 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:45
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          Selena Gomez, tıbbi nedenlerden dolayı çocuk 'taşıyamayacağını' açıkladı. 32 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, verdiği röportajda, doğal yollardan anne olamayacağını öğrendiğinde bir süre bunun yasını tuttuğunu anlattı.

          Bunu daha önce kamuoyuna açıklamadığını ifade eden Selena Gomez; "Ne yazık ki kendi çocuklarımı taşıyamayacağım. Hayatımı ve bebeğimi tehlikeye atacak birçok tıbbi sorunum var. Bir süre önce bu, çok üzüldüğüm bir şeydi" diye konuştu.

        • 2

          TAŞIYICI ANNE YA DA EVLAT EDİNME SEÇENEKLERİ

          Anneliğe giden yolu farklı olsa da Selena Gomez, bir gün anne olmak istediğini belirtti. Gomez; "Taşıyıcı annelik veya evlat edinme konusunda istekli harika insanların bulunmasını bir nimet olarak görüyorum. Bunların her ikisi de benim için büyük olasılıklar" dedi.

          Selena Gomez; "Bu durum, anne olmak için can atan insanlara yönelik imkân sunanlara gerçekten minnettar olmamı sağladı. Ben de o insanlardan biriyim. Bu yolculuğun neye benzeyeceği konusunda heyecanlıyım ama biraz farklı görünecek" diye konuştu.

        • 3

          HEDEFİ 35 YAŞ

          Selena Gomez, taşıyıcı anneden de olsa, evlat da edinse çocuğun kendisinin olacağını söylerken; "Sonuçta yöntem önemli değil. O benim olacak. Benim bebeğim olacak" dedi.

          Ünlü yıldız, şu anki erkek arkadaşı, müzik yapımcısı Benny Blanco ile birlikte olmaya başlamadan önce de 35 yaşında anne olma arzusunu dile getirmişti.

        • 4

          SEVGİLİSİ DE ÇOCUK İSTİYOR

          Selena Gomez ve 36 yaşındaki sevgilisi, 2023'ten bu yana birlikte. Blanco da katıldığı bir programda, Gomez ile çocuk sahibi olmak istediğini açıklamıştı.

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