Eşiyle birlikte kahvaltı yaparken objektiflere yansıyan Selen Soyder, "Buraya dün taşındık, bugün ilk günümüz. Oren'la birlikte kahvaltıya geldik. İstanbul için çok keyifli bir yaşam alanı oldu burası" dedi.

Objektiflere poz veren çift, daha sonra birlikte ev eşyası satan mağazalara yönelip yeni evleri için alışveriş yaptı.