Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve oradan da tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden de pek çok kişiye bulaştı.

Bu isimlerden biri olan Selen Görgüzel, önceki gün üzücü haberi verdi.