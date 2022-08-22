Sahnede kutladı

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Selda Bağcan, Maximum Uniq Açıkhava'da konser verdi. 50'nci sanat yılını konserinde kutlayan Bağcan, sahnede misafirlerine konser anılarını anlattı.

Selda Bağcan, "İnsan olarak mütevazi biriyim ama sanatımda değil" dedi. Konserin sonlarına doğru söylenen "Sivas’ın Yolları”, 'Mehmet Emmi' ve 'Yuh Yuh' ile Maximum Uniq'teki Selda Bağcan hayranları açıkhavanın en büyük halayını çekti.