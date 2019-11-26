Selçuk Yöntem'den 'Amadeus'

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile Ocak ayında prömiyerini gerçekleştirecek olan 'Amadeus' oyununun provaları sürüyor. 18'inci yüzyılda yaşayan ve dönemin en önemli bestecilerinden olan 'Antonio Salieri' karakterini canlandıracak olan Selçuk Yöntem, "Amadeus çok iyi bir oyun. Geçmişte hem filmini, hem tiyatro oyununu çok beğenerek izledim. Oynadığım rolün doğru bir şekilde realizasyonuyla mutlu olacağım bir yerdeyim. Çok heyecanlıyım" dedi. Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği 'Amadeus'da Selçuk Yöntem'e başrollerde Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz (Costanze) eşlik edecek.