Selçuk Şahin: Genel olarak oyundan ve oyuncularımdan memnunum

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

Müsabaka sonrası Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Her maça kazanmak için çıktıklarını söyleyen Şahin, "Bu maça da kazanmak için geldik. Ligin iyi takımlarına karşı oynadık. Avrupa’da maç oynadılar ve yorgun olacaklarını düşündük. İyi pozisyonlar yakaladığımızı düşünüyorum. Birkaç pozisyonda kontra yedik ama o pozisyonlarda da kaleci ön planı çıktı. 3 puan almak istediğim bir maçtı. Genel olarak oyundan ve oyuncularımdan memnunum" ifadelerini kullandı.

"TOPU GALATASARAY'A VEREN BİR OYUN OYNAMAK İSTEMİYORUZ"

Oyunu pasla çözen bir takım oluşturmak istediğini belirten Şahin, "Başakşehir’i ne kadar koşturursak o kadar yoracağımızı düşünüyordum. Oyunun genel anlamında planladığımız şeyler çıktı. Galatasaray ile zor bir maç oynayacağız. İstikrarlı oynuyorlar. Topu Galatasaray’a veren bir oyun oynamak istemiyoruz. En iyi savunma topun bizde olmasıdır. Rakibin ciddi baskısı olacaktır. Topla oynamayı düşünüyorum. Son 15 günde transfer gelecektir. Hamle yapma konusunda net oyuncular bulursan hamle yapacağız. Zor bir maç olacak ama 3 sonuca da açık olacaktır" diye konuştu.