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Hatay'da depremi yaşayan Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Habertürk ekranlarında yayınlanan ve Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Bire Bir Deprem Özel' programında açıklamalarda bulundu.

Deprem anında yaşadıklarını anlatan İnan, "Hatayspor maçı için gitmiştik. Maçtan sonra İstanbul'daki hava şartları nedeniyle orada kalacaktık. Bu durumdan istifade, ben de anne babamı gördüm. Onların evindeydim. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Ölümü gördüm derler ya, öyle bir andı. Dışarıyı görüyordum ama çıkamıyordum. Uyanıktım. Deprem bilinci çok yüksek olan bir insan değilim. Ailem de değil. İkinci kattaydım, hemen aşağıya indim. Çıkış kapısı kapalıydı. Demir kapı vardı balkona açılan, oraya bir şekilde tutunduk. Bir dakika boyunca en sevdikleriniz, hayatınız gözünüzün önünden geçiyor. Deprem bittikten sonra anne ve babamı almak için yukarıya çıktık. Ama zordu dolaplar devrilmişti. Zor bir durumdu. Sağlam bir evin kalabileceğini düşünmüyordum o an. Dışarıda herkes yalınayak, ağlıyordu. İnsanlar bağrışıyordu. Bütün insanlar şoktaydı. Psikolojik olarak iyi durumda değiliz." dedi.

"OYUNCULAR PSİKOLOJİK TRAVMA YAŞADILAR"

37 yaşındaki teknik adam sözlerine, "Oyuncularım otelde yakalandı. Otobüste kaldılar. Kaldığımız otel, Hatay'da yeni yapılmış, çelik bir otel. Oyuncularımızın bazıları yaralandı. Bir tanesinin kaburgası kırıldı, dolap düştü üstüne. Psikolojik olarak bir travma yaşadılar. Onları ayakta tutmakta zorlanıyorum. Bugün de onlarla birlikteydim. Başka bir şeydi. Çaresizlikti, çok anlatabilecek bir şey değil. Filmlerde izlerdim, bu kadar değil derdim ama onun üstünde bir şeydi. Oyuncularda travma oluştu. Hemen akabinde başkanımız takımı tahliye etti. Ama bugün onlarla beraberdim, bu böyle atlatabilecek bir şey değil. Yardım etmeye çalışıyoruz." sözlerini kullandı.

"AKLIM ALMIYOR..."

"1. derece akrabalarım şükür iyi ama annemin-babamın kuzenlerin birçoğunu kaybettik." diyen Selçuk İnan, Hatay'daki durum için, "Hatay'da çok tanıdığım var. Ben de oradaydım. Söyledikleri doğru. Tanınmayacak halde. Kimse bu kadarını beklemiyordu, merkez üssü başka bir ilde. Hala 10 tane ili etkilemesine inanamıyorum. Aklım almıyor. Bu kadar insana ulaşabilmek çok zor. Her şeyi tastamam yapabilen bir ülke değiliz. Gördüğüm, insanlar ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Vatandaşlar birbirine çok yardımcı oluyor, bunu gözlemledim. Ama yeterli mi, hiçbir zaman yeterli olmadı. Tahmin yürütmek çok sağlıklı değil belki ama çok az insan çıkıyor enkaz altından. 50 kişi varsa, 5-10 kişi çıkabiliyor." sözlerini sarf etti.

GÖKHAN ZAN: SU, ÇADIR, ELEKTRİK YOK

Hatayspor'un yardımcı antrenörü Gökhan Zan da telefon ile bağlanırken "Su, elektrik yok. Çadır hiç yok. Buradaki insanlar soğuktan ölecek. Göçük altındakilerin artık cansız bedenlerini bekliyoruz. Sadece çıkıp son görevimizi yapalım diye bekliyoruz. Yaşlılar, çocuklar, hastalar soğuktan ölecek. Ne olur sesimizi duysunlar, çadır yok. Burada bir aile gördüm, mezarlıkta oturuyorlar. İçler acısı bir durum. Binlerce insan bu durumda. Kime nasıl sesimizi duyuracağız, bilmiyoruz. Ne olur Hatay'ın sesi olun. Her yerde insanlar soğuktan ölecek artık. Çok acil çadır lazım. İnsanlar buradan çıkamıyor, hareket edemiyor. Çok büyük sıkıntılar oluyor." dedi.

Gıda desteği ihtiyacına vurgu yapan Zan, "En hızlı bir şekilde gıda, su ihtiyacı karşılanmazsa, bu insanlar ne yapabilir? Marketin açıldığını gördüm. Kendine aldı, evine götürdü. Buna bizzat şahit oldum. İnsanlar ne yapsın? Bu durumlar oluyor. Yavaş yavaş marketler açılıyor. Benim ricam hemşehrilerimden tırlar yola çıktı. Çok yavaş ilerliyor doğru ama biraz daha sabretmemiz lazım. Daha hızlı olmamız, daha hızlı koordine olmamız lazım. Devlet bütün imkanlarını en hızlı şekilde burada seferber etmeli." ifadelerini kullandı.

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