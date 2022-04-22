İlk oyunu beğeni topladı 0:00 / 0:00

Yönetmen Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği 'Şaşırt Beni' oyunu, sanat ve magazin dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla muhteşem bir gala akşamı gerçekleştirdi. KerkiSolfej ve MMT ortaklığında, Türker İnanoğlu TİM Maslak Show Center’da önceki akşam sergilenen oyun, seyircisini kahkahaya boğdu

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Selçuk Aydemir’in ve oyunun oyuncularından Pelin Karahan’ın ilk tiyatro deneyimi olan 'Şaşırt Beni', seyircisinden büyük beğeni topladı.

Ferhan Şensoy’un vefatının ardından tiyatro yazma fikrinin doğduğunu belirten Selçuk Aydemir, sahne tozunu bir defa yuttuğunu ve devamının geleceğini söyledi. Aydemir, izleyicinin Şaşırt Beni'de insanların aslında özlemini çektikleri şeyi yani komediyi bolca göreceklerini belirtti.

Kadrosunda Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Herduran, Adem Türker gibi sevilen oyuncuların yer aldığı 2 perdelik komedi oyunu olan Şaşırt Beni, sürprizleriyle seyircisini oldukça şaşırttı.

Gala akşamı oyuncuları yalnız bırakmayan sanatsever ünlüler oyuna akın etti. Erdal-Zeynep Özyağcılar, Ahmet Kural-Çağla Gizem Çelik, Murat Cemcir, Bedri Güntay, Burçin Öztürk, Alper Kul, Ecem Erkek, Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Ali İhsan Varol, Alper Saldıran, Berrin Arısoy, Selen Öztürk, Burak Satıbol, Enginay Gültekin, Mehmet Şeker, Tayanç Ayaydın-Sally Ghalayini gibi ünlü isimler Şaşırt Beni’yi izlemeye gelenler arasındaydı.

Ahmet Kural - Çağla Gizem Çelik

23 Nisan Cumartesi ve 24 Nisan Pazar Türker İnanoğlu TİM Maslak Show Center’da seyircisiyle buluşacak olan Şaşırt Beni’nin biletleri yoğun ilgi üzerine tükendi.

Murat Cemcir