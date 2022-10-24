Selcan Asyalı'dan 'Ödüm Kopuyor'

HABERTURK.COM

Selcan Asyalı, 'Seni Severdim', 'Anladım ki', 'Helal Et' gibi şarkılarının ardından sözü Behlül Pektaş'a, müziği Selami Şahin'e ait olan 'Ödüm Kopuyor' ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Şarkının yeni aranjesi ise Erhan Bayrak'a ait.

"SONUNDA MURADIMA ERDİM"

Asyalı, duygularını "Ödüm Kopuyor'u yıllardır sahnelerde çok severek okuyordum. Müzik sektörüne ilk adım attığım günden beri hep aklımda olan bir projeydi yeniden yorumlamak, sonunda muradıma erdim. İnşallah dinleyiciler de benim kadar keyif alırlar dinlemekten. Ben hayalime kavuştum bundan sonrası artık dinleyicide" sözleriyle dile getirdi.

'Ödüm Kopuyor', Mustafa Özen yönetmeliğinde yaklaşık 10 saatlik bir çalışma ile kliplendirildi.