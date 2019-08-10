Denizden 400 metre yükseklikteki doğal havuz!

10 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'dan 65 kilometre uzaklıktaki Serik'e bağlı Akçapınar Mahallesi´ne araçlarla ulaşan ziyaretçiler, yaklaşık 1,5 kilometrelik dar patika yolun sonunda saklı bir cennetle karşılaşıyor.
DHA'nın haberine göre çam ağaçlarının arasında 70 metreden dökülen Yukarı Uçansu ile 51 metre yükseklikten dökülen Aşağı Uçansu şelaleleri ile şelalelerin üstündeki derinliği 1,5 ila 4 metre arasında değişen doğal havuz, görenleri hayran bırakıyor.
'Kral Havuzu' olarak bilinen doğal havuzda ziyaretçiler hem buz gibi suyla serinliyor, hem de bol bol fotoğraf çekiyor.
Son yıllarda bölgeye ilginin arttığını belirten profesyonel rehber ve dağcı Cuma Gök, Uçansu şelaleleri ve Kral Havuzu'nun sıcak yaz günlerinde en çok tercih edilen rotalar arasında yer aldığını belirterek, yerli ve yabancı turistin çam ağaçlarıyla kaplı orman içindeki şelalelere ve doğal havuza büyük ilgi gösterdiğini söyledi.
Bu saklı güzelliklerin kirletilmemesi gerektiğine dikkat çeken Gök, "Maalesef yoğun ilgi gören doğal güzellikler, kısa süre sonra kirletilmeye başlanıyor. Ziyaretçilerin bu konuda hassas olması gerekiyor. Yanlarında getirdiklerinin çöplerini yine yanlarında götürürlerse bu güzelliklerin temiz kalmasını sağlamış oluruz" diye konuştu.
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