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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı Devran isimli öykü kitabından uyarlanan oyun cumartesi akşamı Kenter Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Jülide Kural ve Ömer Şahin'in sahneye taşıdığı oyunu Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu birlikte izledi.

İLK TEPKİ SOYLU'DAN

Oyunu izleyen isimlerle ilgili tartışma kısa sürede siyasetin gündemine oturdu. Pazar günü Kastamonu'da katıldığı açılışta konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi: "Selahattin Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız. Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz."

"KENDİLERİ TİYATRO"

Tartışma AK Parti ve MHP'nin TBMM'deki grup toplantılarında gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tiyatro izliyorlar. Terörden cezaevinde yatan şahsın eserini birlikte izliyorlar. Bunlar dün Ankara'dan İstanbul'a beraber yürümediler mi? Hani diyordu ya 'tiyatro' diye... Ya siz kendiniz tiyatrosunuz. Eğer sıkıyorsa çık Diyarbakır'a git, oradaki annelerin gözyaşlarına ortak ol. Niye gidemiyorsun? Böyle bir şeyi yapamazsın. Onların böyle bir derdi, sıkıntısı yok. Katillerle beraber omuz omuza yürürler. Terör örgütü sadece sınırlarımız içinde kan dökmekle kalmadı. Ana muhalefetin başı ise onları savunuyor" ifadelerini kullandı.

"GİDİN KANDİL'E KURUN"

MHP lideri Devlet Bahçeli de şu ifadelerle tepkisini gösterdi: "Terörist Demirtaş’ın Devran isimli sözde kitabından tiyatro oyunu çıkarıp buna övgü düzenler bu milletin ruh köküne yabancı olanlardır. CHP’ye diyorum ki, çadır tiyatronuzu ya gidin Kandil’de kurun, ya da Pensilvanya’ya açın. Emin olun kapalı gişe oynatırsınız, hasılat rekorları kırarsınız. Fakat Müslüman mahallesinde salyangoz satmayın, satmaya kalkışmayın, zira sattırmayız, müsaade etmeyiz. Diyeceklerim Kılıçdaroğlu’nun kulağını küpe olsun, aksi halde Türk milleti bu siyaset ucubesini affetmeyecek, bulduğu ilk sandıkta da bedelini ödetecektir."

"KUTUPLAŞMA İSTENİYOR"



CHP cephesinden konuyla ilgili açıklamayı dünkü MYK toplantısının ardından Parti Sözcüsü Faik Öztrak yaptı. Öztrak, "Sosyal bir olaydır. Bu tür sosyal olaylar neden bu ülkede yadsınıyor, neden illa kutuplaşma isteniyor. Bunu bizim anlayabilmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"ÇOK OLGUN BİR TAVIR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bugün bir soru üzerine şunları söyledi:

“Benim eşim, iyi eğitim almış, üniversite bitirmiş, masteri olan, doktorası olan bir Türk kadını. Benim eşim, nereye gideceğini bilir. Türkiye’yi yorumlayan, dünyayı yorumlayabilen ve ona göre nereye gideceğini bilen Türk kadını. Sadece benim eşim değil, oraya gelen diğer kadınların da aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Öyledir de. Kadınların bir kitap üzerinden bir oyunu izlemesi, sürece katkı sunmasını çok olgun bir tavır olarak görüyorum. Destekliyorum da. Eşimin de başta olmak üzere, bana soracak halleri yok. Ben, bu devlet adamlığı çağrısını her zaman ifade etmiştim. Söylenen sözler, ifade edilen tanımlar, tarifler o kadar kötü ki. Üzüntü ile takip ediyorum. Keşke bu kadınların yaptığına, 10-15 kadın daha eklense. Belki bu ülkede kadın eliyle farklı bir atmosfer doğabilir. Belki bu ülkede, barış ve huzur ortamı oluşabilir. Keşke bunu yapabilsek. Bu konuda biraz erkek çeneleri az konuşsa. Ben sahada gezerken de aynı dili konuştum. Trabzon’da da Diyarbakır’da da İstanbul’da da. Şu anda da görev yapıyorum ve aynı şeyleri konuşuyorum. Bizi hamaset çerçevesi içerisine sığdıramazlar, girmeyiz. Orası, onlara kalsın.”