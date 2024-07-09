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        Haberler Gündem Güncel Sel sırasında köprüyü korudu! | Son dakika haberleri

        Canını hiçe sayarak ahşap köprünün selden yıkılmasını önlemeye çalıştı!

        Ordu'da meydana gelen selde dikkat çeken bir olay yaşandı. Taşkında 65 yaşındaki Hasan Keş, canını hiçe sayarak köylerine ulaşımı sağlayan ahşap köprünün yıkılmasını önlemeye çalıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 13:12 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:12
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        Sel sırasında köprüyü korudu!
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        Ordu'nun İkizce ilçesinde 2 gün önce etkili olan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel sırasında ahşap köprüyü yıkılmaktan kurtarmaya çalışan kişi, yaşadıklarını anlattı.

        AA'da yer alan habere göre İkizce sakinlerinden 65 yaşındaki Hasan Keş, 7 Temmuz Pazar günü İkizce Irmağı üzerindeki ahşap köprünün sel suları nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu fark etti.

        AĞAÇ DALLARINI UZAKLAŞTIRDI

        Debisi yükselmiş ırmağın sularına aldırmadan elindeki nacakla ahşap köprünün üzerine çıkan Keş, köprü altında biriken ağaç dallarını uzaklaştırmaya çalıştı. Hasan Keş'in kuzeni Halil Keş ise bu anları cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medya hesaplarından çok kez paylaşılan olay anına ilişkin görüntüler ilgi gördü.

        Hasan Keş, AA muhabirine, sel sularının bir 1anda ırmakta yükselmeye başladığını gördüğünü belirterek, "Selle birlikte gelen ağaç parçalarının köprüye takıldığını fark ettim. Köprünün yıkılmaması için ağaç parçalarını uzaklaştırmaya çalıştım. Ağaç parçalarını kesmemiş olsaydım köprü belki de yıkılacaktı." dedi.

        "22 HANE BU KÖPRÜYLE ULAŞIM SAĞLIYOR"

        Halil Keş ise ahşap köprünün en az 50 yıllık olduğunu ifade ederek, 22 haneye bu köprüyle ulaşım sağlandığını anlattı.

        Köprünün hayırseverlerin yardımıyla yapıldığını belirten Keş, "Daha önce bazı sellerde benzer ahşap köprüler yıkılmıştı. Ama bu selde köprüyü kurtarmış olduk. Sahip çıkmasaydık bu köprü de yıkılabilirdi." diye konuştu. Hasan Keş, bölgeye beton köprü yapılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

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