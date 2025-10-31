Şekip Mosturoğlu: Fenerbahçe'nin değerleri, Cumhuriyetin değerleriyle örtüşüyor

Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıldönümü için Pera Palas Hotel'de etkinlik düzenledi.

Etkinliğe Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve kongre üyeleri katılırken başkan Sadettin Saran, video mesajla konukların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

"FENERBAHÇE'NİN DEĞERLERİ, CUMHURİYETİN DEĞERLERİYLE ÖRTÜŞÜYOR"

Organizasyonda konuşan Şekip Mosturoğlu, Cumhuriyet'in ilelebet payidar kalacağının altını çizerek "Ulu Önder Atatürk, Cumhuriyet'i Türk milletine armağan etti. Atatürk ilkelerinin peşinde 102 yıldır yanında ve en büyük savunucuları olarak bulunuyoruz. Fenerbahçe'nin değerleriyle Cumhuriyet'in değerleri örtüşüyor. Atatürk'ün açtığı yol ve ilkeler, Fenerbahçe'nin ilkeleriyle uyuşuyor." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN"

Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Emin Selim Akgül ise Beyoğlu'nun İstanbul'un incisi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi. Beyoğlu'nda Fenerbahçe'yi yaşamak için buradayız. Başkanımız video çekerek bize selamlarını gönderdi. Ateşten bir gömlek giydi. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz."