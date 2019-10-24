Kronik bir hastalık olan şeker hastalığı; kandaki şeker miktarının artmış olmasından kaynaklanır. Beslenme ve stres bu hastalığın en önemli nedenlerindendir. Eğer şeker kontrolü yapılmazsa daha kötü boyutlara ulaşabilir, komaya sokabilir ya da kalp ve damar sorunları, böbrek rahatsızlarının ortay çıkmasını sağlayabilir. İlerleyen seviyelerde körlük derecesinde görme bozukluğu da oluşması muhtemeldir.

Şeker Hastalığında Fayda Sağlayacak Gıdalar, Besinler, Yiyecekler ve Bitkiler