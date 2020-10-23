Daha çok pastane vitrinlerinde gördüğümüz, pratik bir şekilde evlerinizde de yapabileceğiniz şeker hamurlu kurabiyelerin nasıl yapıldığını öğrenmek ister misiniz? Doğum günlerinde, özel kutlamalarda, bebek günlerinde yapabileceğiniz bu güzel ve gösterişli şeker hamurlu kurabiyeler konuklarınızın çok hoşuna gidecek. Farklı farklı şekillerde yapabileceğiniz bu kurabiyelerle çok renkli görüntüler ortaya çıkartarak masalarınızı şenlendireceksiniz. Sizlerde tarifime bakarak yapabilirsiniz.
Şeker Hamurlu Kurabiye İçin Gereken Malzemeler:
1 tane oda sıcaklığında yumurta
250 gram pudra şekeri
250 gram margarin veya tereyağı
1 paket vanilya
Yarım çay kaşığı tarçın
5 silme su bardağı elenmiş un
Şeker Hamurlu Kurabiye Yapılışı:
Tüm malzemeleri sırayla koyduktan sonra kıvamını tutturana kadar yoğurun.
İlk başlarda hamur da dökülmeler olabilir ama siz yoğurmaya devam edin.
Hatta mutfak tezgahınızın üzerine alıp yoğurma işlemini yaparsanız, çok daha çabuk kıvam elde edersiniz.
Hamurunuz tutmadı diye un ilave etmeyin.
Yoksa hamurunuz bozulabilir.
İyice yoğurduktan sonra hamuru streç filme sarıp buzdolabına kaldırın ve en az 1-2 saat bekletin.
Ne kadar çok bekletirseniz o kadar iyi olacaktır.
Pişirmeye gelince; kurabiyelerinizi tepsiye düzgün yerleştirin.
Fırını önceden ısıtmadan, 175 derece fırında 10-15 dakika kadar pişirin.
Kurabiyeleri çıkardığınızda üzeri hafif yumuşak olacaktır.
Şeker hamurunu yapıştırmaya sıra geldiğinde 1 bardak suya 1 çay kaşığı bal ekleyerek hamurunuzu kurabiye ye kolaylıkla yapıştırabilirsiniz.
Üzerine şeker hamuru yapıştırırken su kullanın.
Hamurunuzu açarken nişasta da kullanabilirsiniz.
Püf Noktası:
Kurabiyelerinizi şeker hamuruyla süslemek için, 8 saat dinlenmesini bekleyin. Kabartma tozu kullanmayın.
Kurabiyelerinizin üzeri dümdüz olsun.
Fırında çok kalmamasına dikkat edin, hemen kızarıyorlar.
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