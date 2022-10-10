Şehit Yusuf Ataş'ın 'vasiyeti' yerine getirildi!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Elazığlı Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21), ölmeden bir süre önce çekilen ve arkadaşlarına vasiyette bulunduğu, "Eğer ölürsem biriniz veya kendi aranızda anlaşın bir şekilde, bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın. Okulunu falan her şeyini karşılayın" sözleri, izleyenleri duygulandırmış ve LÖSEV´e bağış yağmıştı.
"VASİYETİ BOYNUMUZUN BORCUDUR"
DHA'da yer alan habere göre LÖSEV de Ataş´ın vasiyetiyle ilan vererek, "Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimiz Yusuf Ataş'ın vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı. İlanda ayrıca şehit Ataş ile lösemili bir çocuğun fotoğrafına yer verilerek, "Sizi birlikte yaşatacağız" yazıldı.
ELİF'İN TÜM İHTİYACI KARŞILANACAK
Elazığ Valiliği´nin sosyal medya hesabından da paylaşım yapılarak, lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki Elif´in ailesiyle şehit Yusuf Ataş´ın ailesinin bir araya getirildiğini ve Elif´in bütün ihtiyaçlarının karşılanacağı duyuruldu.
İKİ AİLE BİR ARAYA GETİRİLDİ
Yapılan paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde Şehit düşen Kahraman Hemşehrimiz P. Asb. Çvş. Yusuf ATAŞ´ın vasiyeti yerine getirildi. Valimiz Ömer Toraman, şehidimizin ailesi ve ilimizde lösemi tedavisi gören Elif´in ailesi ile bir araya geldi.
Şehidimizin vasiyeti doğrultusunda 6 yaşındaki lösemi hastası Elif kızımızın ihtiyaçları karşılanacaktır. Bu vesile ile Şehitlerimize Allah´tan rahmet, hastalarımıza şifa diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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