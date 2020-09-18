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Şehit teğmene Ağrı'da veda

Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK’lı teröristlerin havanlı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan'ın cenazesi memleketi Ağrı'da defnedildi. Aslan'ın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu

18.09.2020 - 13:46 | Güncelleme: ABONE OL
Ağrı şehidine veda etti
AA

Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde bir üs bölgesine dün bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda şehit olan Teğmen Harun Aslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler ve yakınlarınca Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alındı.

ŞEHİT TEĞMEN OMUZLARA ALINDI

AA'da yer alan habere göre askerlerce bir süre omuzlarda taşınan şehidin naaşı, cenaze nakil aracına konularak kent merkezindeki Ulu Cami'ye getirilip katafalka konuldu. Şehit Aslan içi burada cuma namazı sonrası tören düzenlendi. Törende cenaze namazının kılınması ve duaların edilmesinin ardından şehidin cenazesi Ağrı Valisi Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile askerlerce omuzlara alındı.

DEVLET ERKANI VE VATANDAŞLAR TÖRENE KATILDI

Tekbirler eşliğinde cenaze nakil aracına kadar taşınan şehidin naaşı daha sonra götürüldüğü Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Ağrı Şehitliğine defnedildi. Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Varol, Belediye Başkanı Sayan, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

NİKÂH KIYMIŞTI DÜĞÜN YAPACAKTI

Bir süre önce Dilek Aslan ile resmi nikah kıydığı belirtilen Teğmen Harun Aslan'ın henüz düğününü yapamadığı ve kısa süre sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Törene, Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile çeşitli kurumlar adına çelenk gönderildi.

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