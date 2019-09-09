Babasını kaybettiği gün okul başladı

Polis memuru İbrahim Derindere, 9 Eylül 2015'te, Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'nda, teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Derindere şehit düştüğünde 3 yaşında olan kızı Hafza, bugün acı bir tesadüfle ilkokula başladı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da Hafza'yı yeni eğitim yılının başladığı ilk gün yalnız bırakmadı. Aktaş, Hafza'yı makam aracıyla Çukurova İMKB İlkokulu'na kendisi götürdü. Bu sabah aracıyla şehit İbrahim Derindere'nin evine giden İl Emniyet Müdürü Aktaş, okul için hazırlanan Hafza'ya sürpriz yaptı.

Evden çıktığında karşısında polisler ile Aktaş'ı gören Hafza, gözyaşı döktü. Aktaş ise şehit kızına sarılarak, makam aracına bindirip, okula götürdü.

BABASINI KAYBETTİĞİ GÜNÜN YIL DÖNÜMÜNDE OKULA BAŞLADI

Polislere teşekkür eden anne Şeyma Nur Derindere, Hafza'nın, babasının şehit olduğu 9 Eylül'ün 4'üncü yılında okula başladığını söyledi. Derindere, "Kızımı emniyet müdürümüzün okula götüreceğini öğrenince çok mutlu olduk. Eşimin toprağa verildiği günün yıl dönümünde kızım, okula başlıyor. Hafza, sürekli bana 'Tüm polisler benim babam' diyor. Bir kez daha yanımızda olduklarını, bizi unutmadıklarını gösterdiler" dedi.