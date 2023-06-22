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Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığının Beytüşşebap kırsalında icra ettiği Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında iki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirildi

Giriş: 22.06.2023 - 18:48 | Güncelleme: ABONE OL
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
İki terörist etkisiz hale getirildi
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Van İl Jandarma Komutanlığının istihbaratı üzerine Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, "Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" kapsamında, Beytüşşebap ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında, J-SİHA ve Atak Taarruz Helikopter kolu desteğinde bugün icra edilen, Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can AKDENİZ Operasyonu kapsamında; 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Terörle Mücadele Operasyonlarına vatandaşlarımızın da desteğiyle azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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