AA

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törende, şehit Cevher'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

AA'nın haberine göre, tören mangası tarafından omuzlanarak ambulansa konulan Cevher'in cenazesi Fatih Kışlasına, buradan da helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına götürüldü.

Şehit Cevher'in cenazesi, buradaki programın ardından uçakla memleketi İstanbul'a uğurlanacak. Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Kemal Kahraman, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, vali yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler katıldı.