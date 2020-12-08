Vatandaşlar şehirler arası seyahat yasağı var mı geldi mi sorusunun yanıtını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı, şehirler arası seyahat kısıtlaması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Şehirlerarası seyahatle ilgili yeni bir kısıtlamaya gidilmedi. 65 yaş ve üzeri için ise HES kodu ile seyahat zorunluluğu sürüyor.

ÖZEL ARAÇLARLA SEYAHAT ETMEK YASAKLANDI

Yayınlanan genelgeye göre; belirli mazereti olmayan kimselerin özel araçlarıyla şehirler arası seyahat etmesi yasaklandı. Mazeret bildirmeyen vatandaşlar, şehirler arası ulaşımını uçak, otobüs veya vapur ile yapabilecek.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı mazeret listesi şu şekilde;

– Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

– Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

– Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

– ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

– Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

– Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

– Ceza infaz kurumlarından salıverilen.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi, İçişleri Bakanlığı'na ait Alo 199, e-Devlet Kapısı, otogarlarda oluşturulan başvuru masaları, valilik ve kaymakamlıklardan temin edilebilirsiniz.