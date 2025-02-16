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        Haberler Gündem Çevre Şehir peyzajlarına bakanlık standardı geliyor | Son dakika haberleri

        Şehir peyzajlarına bakanlık standardı geliyor

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şehirlerde yeşil alanların tasarımında yöreye uygun, iklim değişikliğine dayanıklı doğal bitki türlerinin tercih edilmesi için 81 ilde 'Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberi Projesi'ni başlattı. Projeyi duyuran Bakan Kurum "Cennet ülkemizin dört bir yanındaki yerel bitki örtülerini iklim ve ekolojik özelliklerine göre kayıt altına alacağız. Böylece Türkiye'nin doğal bitki örtüsüne göre yeşillendirmesi için çok önemli bir adım atmış olacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 23:41 Güncelleme: 16.02.2025 - 23:41
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        Şehir peyzajlarına bakanlık standardı geliyor
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        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca başlatılan 'Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberi Projesi'ni bakanlığa bağlı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü hazırlıyor. Proje kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel bitki örtüleri inceleniyor. İklim ve ekolojik özelliklere göre illerin bitki varlığı kayıt altına alınıyor. Projenin ilk etabında, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere yönelik bitki rehberi hazırlandı. Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çok detaylı bir çalışmayla 81 ilimizin bitki rehberini hazırlıyoruz. Cennet ülkemizin dört bir yanındaki yerel bitki örtülerini iklim ve ekolojik özelliklerine göre kayıt altına alacağız. Böylece Türkiye’nin doğal bitki örtüsüne göre yeşillendirilmesi için çok önemli bir adım atmış olacağız" dedi.

        2025 YILINDA 81 İL İÇİN ÇALIŞMALAR TAMAMLANACAK

        Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Kasım Yenigün de projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

        "Ağaçlandırma yaparken hem kırsal alanlarda ciddi ağaçlandırmalar yapıyoruz. Ama bir yandan da şehirlerimizde önemli peyzaj uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Yapılan bu peyzaj uygulamalarının sürdürülebilirliğini sağlamak bu ekilen, dikilen bitkilerin uzun ömürlü olmasını sağlamak ve aynı zamanda iklim uyumlu, kurakçıl, az su tüketen ve dayanıklı bitkiler olmasını arzuluyoruz. Şu anda Türkiye'nin çölleşmeden en çok etkilenen iki bölgesi olan İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini kapsayan 22 ilimizde çalışmaları tamamladık. 2025 yılında bütün illerimizde tamamlayacağız. Kullanılan bitkilerin kalıcılığını sağlamak için o bölgeye özel, şehrin kimliğini yansıtan, dolayısıyla kullanım ve su tüketim imkanları açısından kalıcılığını sağlayacak bitkilerin neler olabileceğini belirleme düşüncesinden yola çıkarak bu bitki rehberini hazırlamaya başladık. Rehber sayesinde artık bir yerde siz bir kent peyzajı, şehir peyzajı yapmak istediğinizde dışarıdan o bölgeye uyum sağlamayan bitkiler seçmiyorsunuz. O yörenin iklimine uygun kalıcı bitkileri seçiyorsunuz. Hazırladığımız rehberin sonundaki kare kodu okutunca o bölgede kullanacağınız bütün bitkilerin listeleri veriliyor. Onları kullandığınız zaman da arzu ettiğimiz hem toprağın korunmasını hem de şehir bitkileriyle nitelikli bir peyzaj gerçekleştirmiş oluyorsunuz."

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