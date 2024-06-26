Şehir eşkiyaları kulak kesti!
Olay, Ağrı'da meydana geldi. Ağrı'da eli silahlı grup eşkiyalığa soyundu. Caddede husumetlilerinin köylüsünü gören saldırganlar yağmur gibi kurşun yağdırdılar. O anları vatandaşlar korku dolu gözlerle kayda aldı.
Giriş: 26.06.2024 - 22:26 Güncelleme: 26.06.2024 - 22:38
Olay, Ağrı'da meydana geldi.
Ağrı'da eli silahlı grup eşkiyalığa soyundu.
Caddede husumetlilerinin köylüsünü gören saldırganlar yağmur gibi kurşun yağdırdılar.
O anları vatandaşlar korku dolu gözlerle kayda aldı.
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