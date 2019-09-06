23 günlükken terk etmiş...

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçen temmuz ayında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlediği 'Pençe-2' operasyonunda, mayına basan Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan şehit oldu. 23 yaşındaki Demircan, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Ahmet Sinan Demircan şehit olduktan kısa süre sonra yaklaşık 120 bin lira olan şehit tazminatı kendisini büyüten annesi Emel Erkara ile babası Ahmet Demircan arasında dava konusu oldu. Anne Emel Erkara, oğlu şehit olduktan sonra Genelkurmay'a başvurup şehit tazminatının kendisine verilmesini istedi. Oğlunun "Askerliğim süresince vefatım halinde tüm özlük haklarım annem Emel Erkara'ya verilmesi" şeklinde yazdığı veraset belgesini de Genelkurmay'a verdi. Ancak baba Ahmet Demircan da şehit tazminatını istedi.

"HAKKI YOK"

Oğlu daha 23 günlükken eşi tarafından sokağa atıldığını belirten anne Emel Erkara, "Benim oğlum 23 günlük bebekti ben eşimden ayrıldım. Beni sokağa attılar. Ben ailemin yanında yaşıyorum. Oğluma babam, abilerim sahip çıktılar. Benim ailem sahip çıktı 23 sene. 23 yıl sonra karşıma çıkıyorlar, 'size ne kadar verdiler?' diye. Ben şehidimin acısını yaşarken onlar bana böyle bir mesaj atıyor. Başın sağ olsun demiyorlar. 23 yıl sonra ortaya çıkıyorlar. Bunlar şehidimi sormuyorlar para hesabı yapıyorlar. Dava açtım. Şehidim, babasının şehitlik kartını veya herhangi bir hakkından yararlanmasını, beş kuruşunu almasını istemiyor" dedi.

"BAKANLIK VERASET BELGELERİNİ KABUL ETMİYOR"

Milli Savunma Bakanlığı'nın askerde imzalanan veraset kabul etmediğini belirten Emel Erkara'nın avukatı Melis Nur Yeter, kendilerine 'mahkemede sorunu çözün' diyerek paranın yatırılmadığını belirtti. Avukat Yeter, "Şehidimizin ölmeden önce el yazısı ile düzenlemiş olduğu ve bütün ölüm yardımını annesi Emel Erkara'ya bıraktığını gösteren belge, bir komutan tarafından bize ulaştırıldı. Bu belge ile Milli Savunma Bakanlığı'na başvurduk. Bu belgenin tek başına yetersiz olduğu belirtildi. Babası daha 23 günlükken terk ettiği için şehidimiz bütün yardımı annesine verilmesini istemiş. Bunu ölmeden önce resmi yazı olarak yazılı bir şekilde beyan etmiş. Babası cezaevinde, Genelkurmay'a haklarından feragat etmediğini söylediği için Genelkurmay paranın tamamını annesine yatırmıyor. Para şimdilik Genelkurmay'da. Daha önce de benzer konularda şehit parasının ilk olarak verilmesi gereken kişinin şehidin bildirdiği kişi olduğuna hükmedilmişti. Bu şekilde bir mahkeme kararımız var. Buna rağmen Milli Savunma Bakanlığı bu belgeye rağmen şehidin iradesini yerine getirmemektedir. Bakanlık, dava açmamızı talep ediyor" dedi.