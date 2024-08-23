Seher Dilovan şunları söyledi: Jinekolojik anlamda çok ciddi bir sıkıntı başıma geldi ve Cenevre’de beni hastaneye zor yetiştirdiler. Gerçekten sıkıntılı anlardı. Bu rahatsızlığım biraz daha uzun sürse acilen ameliyata alınabilirdim. Yine ameliyat olacağım. Bu kesin. Daha önce de ameliyat olmuştum. Sezaryen olmuştum, safra kesesi… Yine bir ameliyat olmam gerekecek. İnşallah iyi geçer. Acaba Türkiye’de mi olsam diye düşündüm. Burada rylül gibi ameliyat olacağım. O yüzden dualarınıza ihtiyacım var. Korkunç bir durum yok. Şifa dileyenlere teşekkür ediyorum. Beni bilirsiniz. Enerjik biriyim. Kendimi ihmal etmiş olabilirim, etmemek gerekiyor…