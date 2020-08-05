Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi, reçel çeşitlerinden şeftali reçelinin tarifini vereceğim sizlere. Çocuklar da doğal ev yapımı bu reçeli tereyağlı ekmeğin üstüne sürerek afiyetle yiyeceklerdir.

Şeftali Reçeli Malzemeler:

Şeftali Reçelinin Yapılışı:

Püf Noktası: