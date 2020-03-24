Sefirin Kızı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu, dizinin izleyicilerinin gündeminde. Sefirin Kızı'nda Sancar, Nare'ye kendini affettirmek istese de bunun imkansız olduğunu biliyor. Akın'dan ise onu öldürerek intikam almak istiyor. Tam Akın'ın boğazına bıçağı dayadığı sırada önce Gediz onu durdurmaya çalışıyor. Sonra da Nare ve Melek yetişiyor. Sancar, bir katil olmak yerine Melek'e sarılmayı seçiyor. Sefirin Kızı 14. son bölüm özeti ve 15. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

SEFİRİN KIZI 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 15. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizi ile ilgili gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberimizde yer alacak.

SEFİRİN KIZI 14. SON BÖLÜM ÖZETİ

‘Kızının elinden tut’

Sancar ve Nare arasında kıyasıya bir savaş başlar. Sancar intikamını almaya, Nare ise o intikamı Sancar’a aldırtmamaya yeminlidir.

Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar’a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Sancar’ı katil yapmama yolunda her yol mübahtır. Bunun için konakta kalmayı bile göze alır.

Sancar ise Nare’nin savaşına aynı kararlılıkla cevap verir. Sonuna giden yolda bütün hesaplarını kapatmaya başlar. Tek amacı, onun yokluğunda herkesi garantiye almaktır. En başta da kızıyla Nare’yi.

Ama Gediz, Sancar’ı en hassas yerinden vuracaktır. Nare’ye olan sevdasından ve kıskançlığından.