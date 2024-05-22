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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan kararla; 1990’dan bu yana yürürlükte olan tüzük kaldırıldı. "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği” yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle; Bakanlar Kurulu tarafından 1980'de çıkarılan Türk Silahlı Kuvvetleri Lojistik Seferber Olma Hazırlıkları Yönetmeliği, 1991'de çıkarılan Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Seferberliği Yönetmeliği ile 2010'da çıkarılan Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

“CUMHURBAŞKANI, GENEL VEYA KISMI SEFERBERLİK İLANINA KARAR VERECEK”

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, seferberlik ve savaş hali öncesinde uygulanacak esaslar ile öncesinde yapılacak hazırlıklar belli oldu. Yönetmeliğe göre; savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması veya vatan ya da Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın ortaya çıkması, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması halinde Cumhurbaşkanı, genel veya kısmı seferberlik ilanına karar verecek.

Seferberlik kararı, derhal Resmi Gazete'de yayımlanacak ve aynı gün meclis onayına sunulacak. Seferberlik ve savaş hali hazırlıklarının en üst düzeyde yapılması ve uygulanmasında Milli Savunma Bakanlığı koordinasyon görevi üstlenecek. Hazırlıklar konusunda denetim işini de Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği koordine edecek. Her yıl nisan ayında; illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar başkanlığında; bölgedeki askeri makamların ve seferberlik ve savaş hali planlamasında görev verilen kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılacağı hazırlık toplantıları yapılacak.

Seferberlik ve savaş halini karşılayacak kritik ikmal maddeleri, barış döneminden itibaren ilgili kuruluşlarca tedarik edilerek depolanacak. Yurt dışından tedarik edilmesi gereken kritik ikmal maddeleri bakanlıklar tarafından, Milli Savunma Bakanlığı'nın 'uygun' görüşü alınarak tespit edilecek. Seferberlik ve savaş hallerinde, silah altına alınacak personel, istihdam edilecek insan gücü ve tedarik edilecek araç, mal ve hizmetler için ödenek ihtiyacı, barış döneminde plan ve programlara bağlanacak. Ödeme işlemlerin süratle yapılabilmesi için de gerekli idari, mali ve ekonomik önlemler alınacak.