İHA

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Corendon Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ağçay, zor bir maç olacağını bildiklerini, saha ve seyirci avantajlarını kullanmak istediklerini dile getirerek, “Ankaragücü camiası bugün bir bütünlük yakaladı. Taraftarımız, yöneticimiz, başkanımız ve futbolcularımızla birlikte iyi bir bütünlük yakaladık. Bunu da sahaya yansıtarak güzel bir sonuç aldık. İnşallah haftaya deplasmanda da boş dönmeyeceğiz ve daha üst sıralara tırmanacağız. Hedefimiz ve isteğimiz bu doğrultuda. Marquez’in adalesinde ufak bir yırtık var. Tedavisi de 10 gün falan olur diye söylenildi. Fakat kuvvetli bir oyuncu, daha erken de dönebilir. İnşallah nüksetmez de en kısa zamanda döner” değerlendirmesinde bulundu.

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