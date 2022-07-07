"KARIN KASLARI ESTETİK"

Seda Üren, ayrıca sosyal medyada gündem olan meslektaşları Mustafa Sandal ve Oğuzhan Koç'un karın kasları hakkında konuşarak şu ifadelere yer verdi:

Mustafa Sandal ailemizin sanatçısı, anneannem çok sever ama estetikle yapıldığı çok belli oluyor. Gülşen'in karın kasları da estetik. Benimkiler gerçek, bunu yaşam tarzı olarak benimsedim. Gerçekten çalışarak yapmak bir başarı, bunu parayla elde edemezsin.