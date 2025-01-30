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        Haberler Magazin Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, Yunanistan tatiline çıktı

        Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, Yunanistan tatiline çıktı

        Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, Yunanistan'da romantik bir tatil yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 20:27 Güncelleme: 30.01.2025 - 20:27
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        Âşıkların Yunanistan çıkarması
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        Seda Sayan, 2022'nin Nisan ayında Çağlar Ökten ile dünya evine girmişti. Ünlü çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aşklarını gözler önüne seriyorlar. ikili, son olarak Yunanistan'da romantik bir tatil yaptı. Sayan, tatillerinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Seda Sayan paylaşımına; "Sevgilim" notunu ekleyerek eşine olan aşkını bir kez daha dile getirdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Seda Sayan
        #Çağlar Ökten

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