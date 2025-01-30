Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, Yunanistan tatiline çıktı

Seda Sayan, 2022'nin Nisan ayında Çağlar Ökten ile dünya evine girmişti. Ünlü çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aşklarını gözler önüne seriyorlar. ikili, son olarak Yunanistan'da romantik bir tatil yaptı. Sayan, tatillerinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Seda Sayan paylaşımına; "Sevgilim" notunu ekleyerek eşine olan aşkını bir kez daha dile getirdi.

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Fotoğraflar: Instagram