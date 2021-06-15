Bir dönem iki dost olan Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan'ın son günlerdeki söz düellosu tecavüz suçlamasına kadar dayandı.

Uzun süre sağlık sorunları yaşadıktan sonra zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil, bu süreçte kendisini arayıp sormadığı için Seda Sayan'ı vefasızlıkla suçladı. Erbil, "Seda Sayan, iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in sonrasında da arkadaşı Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar, reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaştı. Bu paylaşıma oldukça kızan Seda Sayan, "Allah, ıslah etsin. Allah, müstahakkını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor" sözleriyle Erbil'e karşılık verdi.

Seda Sayan, daha sonra Mehmet Ali Erbil hakkında şok bir iddiada bulundu. Sayan, Erbil'in 2005 - 2010 arasındaki eşi Tuğba Coşkun ile evliyken evlerindeki hizmetli kıza tecavüz ettiğini ileri sürdü. Sayan, "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Bence işine bak, ruhunu arındır. Dua et çocuklarının hatırına. Allah'tan af dile benden değil" dedi.

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'ın iddiasıyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi. Sayan, bir süre sonra Erbil'in evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğini iddia ettiği sosyal medya paylaşımını sildi.