Demet Akalın ile Okan Kurt, tanışma yıl dönümlerini düzenledikleri bir partiyle kutladı. Çiftin partisine ünlü isimler akın etti. Şarkıcı Aleyna Tilki ve Seda Sayan da gecede Erik Dalı şarkısıyla karşılıklı göbek attı. Sayan, gece sonunda Tilki'yi oğluna beğendiğini söyledi.

2. Sayfa'ya konuşan Seda Sayan şunları söyledi:

"Ben zaten Aleyna'yı çok seviyorum ve başarılı buluyorum. Ben bazı şeylere kayınvalide gözüyle bakıyorum. Ama Aleyna'nın sevgilisi varmış herhalde..."