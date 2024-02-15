Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Seçmen kaydı sorgulama: Seçmen kaydı sorgulama nasıl, nereden yapılır, seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak?

        Seçmen kaydı sorgulama: Seçmen kaydı sorgulama nasıl, nereden yapılır?

        31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde, YSK'dan seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin kritik bir açıklama geldi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ve e-Devlet'ten yapıldığını belirtti. İşte seçmen kaydı nasıl sorgulanır sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 20:13 Güncelleme: 15.02.2024 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yerel seçimler için geri sayım sürerken, seçmen kaydı nasıl sorgulanır sorusu gündemdeki yerini aldı. YSK seçmen sorgulama işlemi için; seçmenin nüfusa kayıtlı olduğu il, T.C. kimlik numarası, nüfus kayıtlı olduğu sıra numarası bilgileri yeterli olacak. Peki, "Seçmen kaydı sorgulama nasıl, nereden yapılır, seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak?" İşte seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

          Vatandaşlar, askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK’nın internet adresinden kontrol edebilir. Seçmenler YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.

          YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası bilgileri yeterli olacak.

          YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

          YSK yerel seçim takvimine göre, 29 Şubat 2024 tarihinde seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

        • 4

          TELEFONDAN SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

          Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını açıkladı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        Borsa tamam mı devam mı?
        Borsa tamam mı devam mı?
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çilli Tavuk
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çilli Tavuk
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Önce dans sonra ders
        Önce dans sonra ders
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        Habertürk Anasayfa