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        Haberler Bilgi Magazin Seçkin Tetikçiler (Killer Elite) filmi oyuncuları: Seçkin Tetikçiler (Killer Elite) filmi konusu nedir?

        Seçkin Tetikçiler (Killer Elite) filmi konusu ve oyuncu kadrosu

        Seçkin Tetikçiler (Killer Elite) filmi 9 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Gerçek bir hikayeye dayanan film, Ranulph Fiennes, Matt Sherring tarafından kaleme alınırken, yönetmenliğini Gary Mckendry üstlenmiştir. 'Feather Men' kitabından uyarlanan Killer Elite filmi, 2011 yılında vizyona girmiştir. İşte Seçkin Tetikçiler filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 19:23 Güncelleme: 09.08.2024 - 19:23
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        • 1

          Seçkin Tetikçiler filmi beyaz perdenin ardından bu akşam Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Başrollerini Jason Statham ve Robert De Niro'nun paylaştığı Seçkin Tetikçiler filmi, aksiyon türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Seçkin Tetikçiler (Killer Elite) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Seçkin Tetikçiler (Killer Elite) filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          SEÇKİN TETİKÇİLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

          İngiliz Gizli Servisi'nin eğitimli ve emekli üyelerinden biri, kendisini yetiştiren kişi zor durumda kalınca bu tehlikeli hayata geri dönmek zorunda kalır. Dostunu kurtarmak, sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü en az kendisi kadar yetenekli diğer ajanı ve iyi yetiştirilmiş üç özel katili alt etmek durumundadır.

        • 3

          SEÇKİN TETİKÇİLER OYUNCULARI KİMLER?

          Yönetmenliğini Gary McKendry’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Jason Statham, Robert De Niro, Clive Owen gibi usta oyuncuların yer aldığı 2011 yapımı “Seçkin Tetikçiler”, 9 Ağustos akşamı saat 20.00'de Show TV’de!

          Oyuncu Rolü
          Jason Statham mercenary Danny Bryce
          Clive Owen eski SAS çalışanı Spike Logan
          Yvonne Strahovski Anne Frazier
          Robert De Niro Hunter
          Dominic Purcell Davies
          Adewale Akinnuoye-Agbaje Ajan
          Ben Mendelsohn Martin
          Grant Bowler Yüzbaşı James Cregg
          Matthew Nable Pennock
          Jamie McDowell Diane
          Chris Anderson Finn
          George Murphy ADR Voice
          Firass Dirani Bakhait
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