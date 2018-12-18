Seçkin Piriler, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’yle evliliğini 2016 yılının mart ayında, ihanete uğradığı gerekçesiyle sonlandırmıştı. Kaan Tangöze geçen günlerde uğruna yuvasını yıktığı Kıvılcım Ural’la dünyaevine girmişti.

2. Sayfa programına konuk olan Seçkin Piriler zor günleri atlattığı mesajını verdi.

'HERKES MUTLU OLSUN BEN DE MUTLU OLAYIM'

Seçkin Piriler, ‘Hayatıma giren, çıkan herkesi sevgiyle gönderiyorum’ dedi. Hayatında bir kez aşık olduğunu söyleyen eski manken ve yeni oyuncu, ‘Bazen büyüyebilmen için bazı olayları yaşaman gerekiyor. Bazı insanlar sana bazı şeyleri öğretmek için giriyorlar ve süreleri bitince gidiyorlar. Hiç kimseyle problemim yok herkes kendi hayatına baksın ve mutlu olsun, ben de mutlu olayım." dedi.

AŞKA KAPISI AÇIK

Seçkin Piriler aşka kapalı olmadığını da sözlerine ekledi.