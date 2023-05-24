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Seçim günü sokağa çıkmak yasak mı? 28 Mayıs 2023 Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Seçim günü sokağa çıkmak yasak mı? 28 Mayıs Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kaldı. Türkiye 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhurbaşkanı adaylarının yeterli oy çoğunluğunu alamadığı için seçimler ikinci tura kalmıştı. Bu sebepten dolayı seçim yasakları tekrar ülke gündemine geldi. Bunlardan biri de sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağıydı. Peki, 28 Mayıs Pazar gününde sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte ayrıntılar…

Giriş: 24.05.2023 - 17:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 28 Mayıs Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidiyor. Kesinleşen sonuçlara göre Cumhurbaşkanı adayları yeterli oy çoğunluğunu sağlayamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Bu da seçim yasaklarını ne olacağını tekrar gündeme getirdi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan seçim yasakları Resmi Gazete’de yayınlandı. Kamuoyunun merak ettiği konuların başında ise 28 Mayıs Pazar günü sokağa çıkma yasağının olup olmadığı geliyor. Peki, 28 Mayıs seçim günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, YSK tarafından açıklanan seçim yasakları…

  • SEÇİM GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

    28 Mayıs seçim günü sokağa çıkma yasağı YSK seçim yasakları listesinde yer almıyor. Ancak Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

  • İŞTE MADDELER HALİNDE SEÇİM YASAKLARI

    Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı YSK kararları da yayımlandı.

    Buna göre, seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

    Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

  • YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

    Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

    Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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