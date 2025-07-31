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        Haberler Magazin Seçil Gür ameliyat izini gösterdi - Magazin haberleri

        Seçil Gür ameliyat izini gösterdi

        Oluşan apse nedeniyle operasyon geçirerek yumurtalığının alındığını açıklayan Seçil Gür, ameliyat izini gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 12:20 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:20
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        Ameliyat izini gösterdi
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        Başı bir süredir sağlık problemleriyle dertte olan Seçil Gür, geçtiğimiz ay bir operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Yumurtalığında oluşan apse nedeniyle ameliyat olan şarkıcı, yumurtalığının alındığını söylemişti.

        İyileşme süreci için "Zor günleri atlattım. 1 ayda 9 kilo vermişim" diyen Seçil Gür, ameliyat izini gösterdi.

        Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte soluğu deniz kenarı bir tatil beldesinde açan Seçil Gür, bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı. Gür'ün karın bölgesindeki ameliyat izi dikkat çekti.

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        #Seçil Gür

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