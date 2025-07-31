Seçil Gür ameliyat izini gösterdi
Oluşan apse nedeniyle operasyon geçirerek yumurtalığının alındığını açıklayan Seçil Gür, ameliyat izini gösterdi
Başı bir süredir sağlık problemleriyle dertte olan Seçil Gür, geçtiğimiz ay bir operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Yumurtalığında oluşan apse nedeniyle ameliyat olan şarkıcı, yumurtalığının alındığını söylemişti.
İyileşme süreci için "Zor günleri atlattım. 1 ayda 9 kilo vermişim" diyen Seçil Gür, ameliyat izini gösterdi.
Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte soluğu deniz kenarı bir tatil beldesinde açan Seçil Gür, bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı. Gür'ün karın bölgesindeki ameliyat izi dikkat çekti.