Şebnem Korur Fincancı hakkında karar

Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, TSK'nın terör operasyonlarında "kimyasal silah kullandığını" iddia ettiğine dair açıklamaları nedeniyle açılan manevi tazminat davasında karar çıktı.

Fincancı'nın, "TSK'nın askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığı" iddiasına yönelik açıklamaları nedeniyle Milli Savunma Bakanlığınca açılan 100 bin liralık manevi tazminat davasının görüldüğü Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya eski TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile taraf avukatları katıldı.

Hakim, duruşmada son savunmaları için taraf avukatlarına söz verdi.

Fincancı'nın avukatı, müvekkilinin eleştiri hakkını kullandığını savunarak, şunları kaydetti:

"Bilim insanı olarak bilimsel anlamda değerlendirmede bulunulabilir. Bu ön tanı, ön değerlendirme olarak adlandırılır. Müvekkil, video kayıtlarındaki dijital verilere bakarak, toksik gaz kullanılmış olabileceğini, bağımsız heyetlerce yerinde inceleme yapılması gerektiğini söylemiştir. Toplam 7 dakikalık programın çözümü dosyaya ibraz edilmiştir. Burada manevi tazminatı gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Davanın reddini talep ediyoruz."

Beyanın arından kararını açıklayan mahkeme, tazminat davasının kısmen kabulüne ve Fincancı tarafından 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.