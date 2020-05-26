Şebnem'in 'Tatlım'ı

Şebnem Sungur, 'Tatlım' ile "Ne haber, nasılsın, iyi misin tatlım, uzun zaman oldu" sözleriyle başlayan ve sevgilimize, anne - babamıza, kardeşimize, eşimize, arkadaşımıza kısaca yüreğimizde yeri olan herkese hatırını soran 'Tatlım', bu dönemde hayatın bize öğrettiklerini ve bu öğretilerin değerini ifade ediyor.

Tüm dünyanın kendisi ile baş başa kalarak vakit geçirdiği, kendini daha iyi anlamaya çalıştığı Pandemi sürecinde Şebnem Sungur da sevenlerinin sesi oldu ve onların yüreğindekileri anlatarak 'Tatlım'ı sevenlerine bayram hediyesi olması için seslendirdi. Şarkının klibine Gökhan Tepe, Celil Nalçakan, Ayla Çelik, Aşkım Kapışmak ve sanatçının daha pek çok yakın dostu paylaştığı görüntülerle eşlik etti. Sungur, şarkının klibini, özlediklerimize şimdilik 'kalpte kal' diyoruz mesajıyla bitirdi.