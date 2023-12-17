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        Haberler Dünyadan Sean Connery'nin hayatının son dönemlerini çok zor geçirdi: Bir cümle bile kuramayacak hale gelmişti - Magazin haberleri

        Sean Connery'nin hayatının son dönemlerini çok zor geçirdi: Bir cümle bile kuramayacak hale gelmişti

        'James Bond' karakterini ilk canlandıran Sean Connery, üç yıl önce hayata veda etmişti. Connery'nin hayatının son dönemlerini çok zor geçirdiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 13:43 Güncelleme: 17.12.2023 - 13:43
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        • 1

          'James Bond' karakterini ilk kez canlandıran ve serinin yedi filminde rol alan İskoçyalı usta oyuncu Sean Connery, 2020'de 90 yaşında hayatını kaybetmişti.

        • 2

          Yakınlarının anlattığına göre Sean Connery'nin hayatının son dönemlerini çok zor geçirdiği aktarıldı. Connery'nin hayatı, yazar Herbie J Pilato'nun 'Connery:Sean Connery' adlı kitabına konu oldu. Pilato, işte o kitapta da usta oyuncunun hayatının son döneminde demans nedeniyle yaşadıklarını ayrıntısıyla satırlara döktü.

          Yazar Herbie J. Pilato, kitabının hazırlıkları aşamasında Sean Connery'nin çok sayıda yakınıyla konuştu. Onlardan edindiği bilgilere kitabında yer verdi.

        • 3

          "DAĞ GİBİ ADAMI BÖYLE GÖRÜNCE BAZEN AĞLIYORDUM"

          İşte onlardan birini de Sean Connery'nin yakın arkadaşlarından Brendan Lynch anlattı. Arkadaşı Connery'nin huzur içinde yatmasını dilediğini belirten Lynch, oyuncunun eşi Micheline Roquebrune'in kendisini sık sık ziyarete beklediğini belirtti.

        • 4

          Sean Connery'i son günlerinde Bahamalar'daki evinde ziyaret ettiğini anlatan Brendan Lynch şunları söyledi: Sean iyi değildi. Bazen bu dağ gibi, anıt gibi adamın nasıl da kötü bir halde olduğunu gördüğümde ağlıyordum. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak. Bir konuyu tam anlamıyla konuşamıyorduk. Başından sonuna bir cümle bile kuramıyordu.

        • 5

          "ONU BÖYLE GÖRMEK ÇOK ÜZÜCÜYDÜ"

          Sean Connery'nin fiziksel olarak da çok zayıf ve kırılgan göründüğünü anlatan Brendan Lynch, "Onu böyle görmek çok üzücüydü. Konuşmaya çalışıyordum. Ona spor dünyasında neler olup bittiğini anlatmaya çalışıyordum. Hem de onun benim ne hakkında konuştuğumu bilmemesine rağmen" diye sürdürdü sözlerini.

        • 6

          BİR SÜRE KAMUOYUNDAN GİZLEMİŞLER

          Kitaba göre Sean Connery'nin hastalığı bir süre kamuoyundan gizlendi. Oyuncu son günlerini de Bahamalar'daki evinde açık hava, ipek gibi kumlar ve masmavi denize yakın olarak geçirdi. Usta oyuncunun ölümünden sonra oğlu Jason, BBC'ye verdiği demeçte Sean Connery'nin sağlığının bir süredir iyi olmadığını anlattı. Eşi de Connery'nin demansla mücadele ettiğini o zaman açıklamıştı.

          Eşi Micheline Roquebrune, Sean Connery'nin son döneminin çok zor olduğunu belirtip "Hastalık onu kötü etkiledi "Son zamanlarda kendini ifade edemiyordu" diye konuşmuştu.

        • 7

          UYKUSUNDA UÇUP GİTTİ

          Micheline Roquebrune'nin söylediğine göre; Sean Connery, hayatının son dönemlerinde hiçbir sorunla karşılaşmadan bu dünyadan gitmek istiyordu. Zaten onun anlattığına göre öyle de oldu. Uykusunda, huzur içinde bu dünyadan çekip gitti.

        • 8

          Sean Connery, 1990'lı yıllarda Bahamalar'a yerleşti. Aslında kalabalıktan uzakta daha rahat ve sakin bir hayat yaşamak istiyordu. Fakat eski eşi Diane Cilento 2006'da bir kitap yazıp oyuncuyu tacizci olmakla suçlamıştı. Connery o dönemde bu iddiaları yalanlamıştı.

          Sean Connery, ilk eşiyle 1962'de evlenmiş 11 yıl sonra da boşanmıştı. Connery, 1975'te evlendiği Micheline Roquebrune ile ise hayatının sonuna kadar evli kaldı.

          Fotoğraflar: AP, Avalon, Mega

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