Sean Connery'nin hayatının son dönemlerini çok zor geçirdi: Bir cümle bile kuramayacak hale gelmişti

BİR SÜRE KAMUOYUNDAN GİZLEMİŞLER

Kitaba göre Sean Connery'nin hastalığı bir süre kamuoyundan gizlendi. Oyuncu son günlerini de Bahamalar'daki evinde açık hava, ipek gibi kumlar ve masmavi denize yakın olarak geçirdi. Usta oyuncunun ölümünden sonra oğlu Jason, BBC'ye verdiği demeçte Sean Connery'nin sağlığının bir süredir iyi olmadığını anlattı. Eşi de Connery'nin demansla mücadele ettiğini o zaman açıklamıştı.

Eşi Micheline Roquebrune, Sean Connery'nin son döneminin çok zor olduğunu belirtip "Hastalık onu kötü etkiledi "Son zamanlarda kendini ifade edemiyordu" diye konuşmuştu.