Milli Piyango İderesi tarafından yapılan 19 Eylül 2020 Cumartesi sonuçlarına göre kazandıran numaralar belirlendi. Çılgın Sayısal Loto sonucuna göre 5 bilen 3 kişi, 4 bilen 377 kişi, 3 bilen 12.704 kişi, 2 bilen 205.830 kişi ikramiye kazandı. İşte dün çekilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO 19 EYLÜL 2020 SONUCU:19 44 45 61 71 87 Joker: 83