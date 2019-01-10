10 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla takip edilen 09 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları dün akşam noter huzurunda açıklandı. Sayısal Loto oyununun 1182'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 828.193.78 TL değerindeki para ödülü devretti. 5 bilen 77 kişi ise, 4.531,00 TL değerindeki para ödülünün kazananı oldu. MPİ sayısal loto sonuçları her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da saat 21.30'da Ankara Balgat ilçesindeki Milli Piyango İdaresi Başkanlığı'nda noter huzurunda çekiliş yapıldı. İşte 9 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (9 OCAK)
09 Ocak 2019 tarihli sayısal loto çekilişinde kazandıran numaralar şöyle,
13, 32, 33, 42, 43, 47
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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR?
Oyunu ister kendiniz dolduracağınız kuponlarla ,ister kolon sayısını görevliye söyleyerek makinaya oynatabilirsiniz. 1-49 arasındaki sayılardan seçilecek 6 adet sayıyla 3-4-5 ya da 6 adet doğru tahmin yapılması hedeflenir. Sayısal loto sonuçları her hafta cumartesi 21.30’dan sonra duyurulur. 18 yaşının altında olanlar bu oyunu oynayamazlar, ikramiye kazanmış olsalar bile bunu talep edemezler. Reşit olmayanlara bu oyunu oynatmak da kanunen suç teşkil etmektedir. Sayısal loto da kolon başına 1 TL ücret alınmaktadır. Bir kuponun tamamı doldurulduğu takdirde 8 TL’lik ücret ödenmesi gerekmektedir.
Sayısal Loto’nun 9 Ocak 2016 tarihinde yapılacak 1.000 çekilişinin büyük bir ilgiyle takip edileceği ve talebin maksimum düzeyde olacağı tahmin edilmektedir.
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