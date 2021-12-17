'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı

Olay, Bahçelievler Mahallesi 5062 sokakta yaşandı. Vatandaşların bir aracın kendi araçlarına çarpmasına ramak kaldığı, araç sürücüsünün aşırı derecede alkollü olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi. Vatandaşlar tarafından önü kesilip gitmesine izin verilmeyen alkollü sürücü, kendisinin savcı olduğunu, polisin kendisine hiç bir şey yapamayacağını söyleyip polise hakaretler yağdırdı.
Vatandaşların kendisini bırakmayacağını söylemesi üzerine " İstediğin yere şikayet edebilirsin ne istiyorsun benden" dedi. Az önce polise hakaret ettiği hatırlatılan alkollü sürücü bu kez de " Polis kim oğlum, savcı ne bilmiyor musun sen okul okumadın mı sen" cevabını verdi. Vatandaşın 'Sen savcısın ama Türkiye Cumhuriyetinin polisine hakaret ediyorsun' sözü üzerine iyice sinirlenen alkollü sürücü " Ben savcıyım buraya emniyet müdürü de gelme umurumda olmaz, emniyet müdürü benim emrimde zaten, çocuğum yaşındasın beni tahrik ediyorsun, ben cumhuriyet savcısıyım diyorum sen polis diyorsun polis kim aracımın plakası belli her şeyi belli, başınızı belaya sokarsınız" diye tehdit etti.
2 POLİS YARALANDI
Polisin olay yerine geldiğini gören alkollü sürücü, hızla olay yerinden ayrılırken, polis ekibi de kaçan aracı takibe aldı. 5062 ve 5035 sokak kavşağında 5035 sokaktan gelen Hüseyin Öz’ün kullandığı 07 MTY 54 plakalı otomobil polis aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç ta yol kenarında bulunan inşaat alanına girerken hurdaya dönen polis aracında bulunan 2 polis yaralandı. Mehmet Tolga Arslanhan ve Ali Göksu isimli polis memurları 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
"KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜDE ALKOLLÜ ÇIKTI"
Kaçmakta olan alkollü sürücüyü takip eden polis ekip otosun çarpan 07 MTY 54 plakalı otomobilin sürücüsünün, trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde 123 promil alkollü olduğu belirlenirken bin 339 TL idari para cezası uygulandı sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.
"KAÇAN ARAÇ PARK HALİNDE BULUNDU"
Polis ekiplerinden kaçan 10 UD525 plakalı otomobil Aşağı Hisar Mahallesi 4606 sokak üzerinde park halinde bulunurken Erdal U. isimli alkollü sürücü evinde ele geçirildi. Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen ve 117 promil alkollü olduğu belirlenen Uysal hakkında trafik ekiplerince alkollü araç kullanmak suçundan 1339 TL idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu. Hakkında Tehdit, Hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapılan Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan Uysal, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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