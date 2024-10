Satranç Federasyonu'nun yeni başkanı Fethi Apaydın

Türkiye Satranç Federasyonu'nun (TSF) 6. olağan genel kurulu, The Green Park Hotel'de yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Fethi Apaydın, kullanılan 149 oyun 135'ini alarak Satranç Federasyonunun yeni başkanı oldu. 14 oy geçersiz sayıldı.

Apaydın başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Ömer Asım Ötegen, Turgay Seçkin Serpil, Alper Efe Ataman, Berk İpek, Kadir Açıkbaşlar, Ferat Bilgin, Mehmet Faruk Bülbül, İnanç Dinçsoy, Bülent Mert Dikeç ve Cesur Küçük yer aldı. Divan başkanlığını Mithat Ertaş'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Tulay, satranç yolculuğunun 27 yıl sürdüğünü, 2004 yılında davetle geldiği TSF’ye yönetici olarak adım attığını hatırlatarak, "Bu yolu sizlerle birlikte yürümekten, ilklere, zaferlere, çok özel projelere imza atmaktan, çocuklarımızın hayatına dokunmaktan, ‘Türk satrancı gelecekte dünyayı domine edecek’, ‘Türk satrancının geleceği yıldızlarıyla daha parlak olacak’ dedirtmekten çok mutluyum. Türkiye’ye satrancı çok sevdirdik." yorumunu yaptı.

Türk satranççıların, Avrupa’da, dünyada ve olimpiyatlarda çok önemli başarılara imza attığını söyleyen Tulay, şunları kaydetti:

"Ustalarımız dünya yıldızlarına kafa tutuyor. Türkiye’nin en çok ilgi gören, en çok sporcusu olan federasyonuyuz. Her 10 sporcudan biri satranççı ve dünya ortalamasının çok üstündeyiz. Türk satrancında ulaştığımız her başarının, doğru yapılan her hamlenin, bizi daha güzel bir geleceğe taşıyabileceğine inanıyorum."