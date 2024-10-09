Satranç Federasyonu'nun yeni başkanı Fethi Apaydın

Türkiye Satranç Federasyonu'nun (TSF) 6. olağan genel kurulu, The Green Park Hotel'de yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Fethi Apaydın, kullanılan 149 oyun 135'ini alarak Satranç Federasyonunun yeni başkanı oldu. 14 oy geçersiz sayıldı.

Apaydın başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Ömer Asım Ötegen, Turgay Seçkin Serpil, Alper Efe Ataman, Berk İpek, Kadir Açıkbaşlar, Ferat Bilgin, Mehmet Faruk Bülbül, İnanç Dinçsoy, Bülent Mert Dikeç ve Cesur Küçük yer aldı. Divan başkanlığını Mithat Ertaş'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Apaydın, yaptığı konuşmada, büyük destek aldıkları için işlerinin zor olduğunu belirterek, "Sorumluluk duygusuyla motive olmaya hazırız. 12 yıl boyunca camiamız için çalışan, ailesinden ayrı kalan yeniden aday olmayacağı halde sponsor görüşmelerini devam ettiren Gülkız Tulay ve yönetimine, satranca emek vermiş herkese çok teşekkür ediyorum. Sürekli iletişim halinde olduk, güçlü saha çalışması yaptık. Bu süreçte yanımda olan eşime, aileme, yol arkadaşlarıma ve destek olan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Uluslararası arenada söz sahibi olmaya çok önem verdiklerini vurgulayan Apaydın, "Çok değerli bulduğum ve haberlerini gururla okuduğum Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliğinin kurulmasında emeği geçen herkesi, Gençlik ve Spor Bakanlığını ve federasyonumuzu kutluyorum. Açtıkları yol için kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Apaydın, eğitim merkezlerinin önemine dikkati çekerek, "A milli takımlarımızda başarılarını takip ettiğimiz sporcularımız bu eğitim merkezlerinin bir parçasıydı. Kadın milli takımımıza kısa ve uzun vadeli programlar hazırladık. Altyapıyla ilgili yaptığımız bu program milli takımı destekleyecektir. Doğu bölgesinde yapacağımız çalışmalar için heyecanlıyız. Engelli sporcularımızın satranca olan bağlılığına değer veriyoruz. Antrenörlerimize destek vereceğimizin de sözünü veriyoruz." dedi.

GÜLKIZ TULAY ONURSAL BAŞKAN SEÇİLDİ

2012'den itibaren yürüttüğü federasyon başkanlığı görevine yeni dönemde aday olmayan Gülkız Tulay'a, delegelerin oylarıyla TSF Onursal Başkanı unvanı verildi.