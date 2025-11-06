Sarunas Jasikevicius: Genel olarak 5 top kaybı yapmamız önemliydi

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, Fransız ekibi LDLC ASVEL'i 81-67 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyunu iyi kontrol ettiklerini belirten Jasikevicius, "Belirli bölümlerde iyi hücum edemedik. Genel olarak 5 top kaybı yapmamız önemliydi. Çok pozisyon üretemedik ama isabetler bulduk. 18 hücum ribaundu aldık. Bu alanda iyiydik. Daha iyi olacağımızı biliyoruz. Kazanmasını bildik. Oyuncularımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

PİERRİC POUPET: EKSİKLERİMİZE RAĞMEN SAVAŞTIK

LDLC ASVEL Başantrenörü Pierric Poupet, sakat oyuncuların sayısının fazla olmasına rağmen iyi mücadele ettiklerini kaydetti.

Galibiyetten dolayı Fenerbahçe Beko'yu tebrik eden Poupet, "Sakat oyuncuları düşünecek olursak iyi bir maç oldu. Zor bir dönemden geçiyoruz. Eksiklerimize rağmen savaştık. Yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.