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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şarkıcı Ece Ronay'dan son dakika açıklama: Defalarca ölüm tehdidi aldım! Eski eş Mehmet Bilir hakkında 2 ay uzaklaştırma

        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!

        Şarkıcı Ece Ronay, 31 Mayıs 2023 tarihinde boşandığı eşi Mehmet Bilir tarafından şiddete uğradığı görüntüleri paylaşarak, "Artık nefes alamıyorum. Lütfen bana yardım edin. Ruhsatsız şekilde taşıdığı silah ile defalarca kez ölüm tehdidi aldım" dedi. Şarkıcı Ece Ronay eski eşi Mehmet Bilir hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı olmasına rağmen psikolojik şiddete maruz kaldığını ve defalarca ölüm tehdidi aldığını da belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 07:56 Güncelleme: 26.09.2023 - 08:11
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        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
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        Şarkıcı Ece Ronay 31 Mayıs 2023 tarihinde eşi Mehmet Bilir’den boşandı. Ece Ronay şiddete uğradığını gerekçe göstererek 16 Ağustos 2023 tarihinde Anadolu 1. Aile Mahkemesine başvuru yaparak eski eşi Mehmet Bilir hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

        SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

        DHA'da yer alan habere göre Ronay, eski eşi Mehmet Bilir tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını sosyal medya hesabından da paylaştı.

        "UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMAMA RAĞMEN"

        Ronay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "1 ay öncesinde uzaklaştırma kararı almama rağmen 1 kere fiziki şiddete, bir kere de bulunduğum mekanı erkeklerle basmak suretiyle psikolojik şiddete maruz bıraktı" ifadelerini kullandı.

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        "DEFALARCA ÖLÜM TEHDİDİ ALDIM"

        Ronay paylaşımının sonunda, "Artık nefes alamıyorum. Lütfen bana yardım edin. Ruhsatsız şekilde taşıdığı silah ile defalarca ölüm tehdidi aldım" cümlelerine yer verdi.

        Ece Ronay şiddete maruz kaldığı anları yine sosyal medya hesabından paylaştı.

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        #Ece Ronay
        #Son dakika haberler
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