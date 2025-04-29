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        Haberler Gündem İstanbul Sarıyer'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Sarıyer'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

        Sarıyer'de otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 01:54 Güncelleme: 29.04.2025 - 01:54
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        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı
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        Kaza, saat 00.15 sıralarında Pınar Mahallesi Katar Caddesi'nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Emirhan Güneş idaresindeki motosiklet ile otomobil çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emirhan Güneş ve yanında bulunan arkadaşı Semih Değirmenci yola savruldu.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü Emirhan Güneş ve yanında bulunan arkadaşı Semih Değirmenci ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Ağır hasar alan otomobil ve motosiklet çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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