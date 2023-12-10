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        Haberler Gündem Sarıyer'de faciadan kıl payı dönüldü! İstinat duvarı çöktü, balkon duvarı yıkıldı

        Sarıyer'de faciadan kıl payı dönüldü! İstinat duvarı çöktü, balkon duvarı yıkıldı

        İstanbul Sarıyer'de yağmur sonrası bir evin istinat duvarı çöktü. Kayan toprak ile birlikte çöken istinat duvarı nedeniyle evin balkonunda da hasar oluştu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 10.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 10.12.2023 - 16:43
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        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
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        Sarıyer'de yağışlı havanın ardından bir evin istinat duvarı çöktü.

        Olay, 14.30 sıralarında Tarabya Mahallesi, Çoban Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, günlerdir etkili olan yağmur nedeniyle yumuşayan toprağın kayması ile birlikte bir evin istinat duvarı da çöktü. Kayan toprak ile birlikte çöken istinat duvarı nedeniyle evin balkonunda da hasar oluşurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

        ENKAZ ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çökmenin meydana geldiği yerin etrafına şerit çekti. Çöken duvarın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Olayın meydana geldiği sokakta oturan Remzi Türkmen, “Yağmur suyu akarken, burada heyelan oluştu, perde duvar patladı. Dolma toprak duvarla beraber yıkıldı. Evdeydim, küt diye bir ses geldi. Dışarı çıktık, baktık duvar yıkılmıştı dedi.

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